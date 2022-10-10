Рыба вне закона: какие ее виды запрещено ловить в России и почему

В Красной книге страны есть такие виды рыб, которые незнакомы даже опытным рыбакам. Потому, поймав невиданную ранее рыбешку, ее лучше отпустить.

В списке запрещенных к ловле рыб есть те, которые занесены в Красную книгу. Но иногда бывает трудно объяснить причины запрета, потому что в этот перечень порой вносят рыб, которые не имеют особой цености.

Ловля каких именно рыб запрещена в России? К примеру, в региональную Красную книгу Ленинградской области несколько лет назад внесли голавля, хотя такой рыбы очень много в реках области.

Собственно, рыболовам плакать из-за этого не приходится: мясо у этого полухищника не самое вкусное, он очень костистый. Его после поимки по этой причине и отпускают назад в реку. К слову, со временем голавля исключили из Красной книги.

А в Карелии одно время нельзя было ловить хариуса, а форель - разрешалось. Численность хариуса при этом во много раз превышала количество форели. Сейчас это правило отменено.

В целом в России запрещено ловить 48 видов рыб, все они входят в Красную книгу РФ. 16 видов запрещенных к ловле рыб входят в отряд лососеобразных. Зато стерлядь ловить можно, хоть и с определенными ограничениями.

В Книге есть и такие виды, о которых не слышали даже опытные рыбаки. Скажем, лжелопатонос, тюлька абрауская, щиповка предкавказская. Так что, поймав невиданную ранее рыбу, лучше сразу ее отпустить - чтобы избежать наказания.