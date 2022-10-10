Полицейские разогнали протестующих в столице Молдовы
2022-10-10
10:30
Полиция Молдовы силой разогнала участников протестного движения в центре Кишинева, которые блокировали движение транспорта.
Молдовские полицейские с применением силы убрали палатки активистов партии "Шор", которые требуют смены власти и проведения досрочных президентских и парламентских выборов.
По сообщению оппозиции, начиная с 18 сентября в протестном движении приняли участие свыше 60 тыс. человек.
Кроме политических требований, резолюция принятая протестующими предполагает проведение экономических реформ, финансовую помощь малообеспеченным, компенсацию роста тарифов ЖКХ и энергоносителей.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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