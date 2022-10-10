В Киеве после ракетного удара уничтожен мост имени Кличко
2022-10-10
10:30
Утром 10 октября в Киеве зафиксированы ракетные удары. Видео уже появились в сети.
В ходе ракетного удара по Киеву войсками Российской Федерации был нанесен удар по мосту имени Виталия Кличко.
Мост был частично разрушен, сообщают украинские телеграм-каналы.
Сам же Киевский голова заявил, что были зафиксированы "прилеты" по самым разным частям города. Также он отметил, что ракеты попали в объекты "критической инфраструктуры города".
По сообщениям глав администраций областей Украины, российские войска наносят удары по территории практически всей страны.
Опубликовано: Николай Скира
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