В Киеве после ракетного удара уничтожен мост имени Кличко

2022-10-10

10:30

Утром 10 октября в Киеве зафиксированы ракетные удары. Видео уже появились в сети.

В ходе ракетного удара по Киеву войсками Российской Федерации был нанесен удар по мосту имени Виталия Кличко.

Мост был частично разрушен, сообщают украинские телеграм-каналы.

Сам же Киевский голова заявил, что были зафиксированы "прилеты" по самым разным частям города.  Также он отметил, что ракеты попали в объекты "критической инфраструктуры города".

По сообщениям глав администраций областей Украины, российские войска наносят удары по территории практически всей страны.

Опубликовано: Николай Скира







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