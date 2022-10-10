Земфира высказалась о спецоперации, выступая с концертом на Кипре, используя ненормативную лексику

Известная в России певица Земфира, уехавшая во Францию с началом спецоперации, выступила с концертом на Кипре. Исполнительница прямо со сцены высказала мнение о проводимой спецоперации РФ в Украине.

10 октября состоялся концерт певицы Земфиры на Кипре.

До недавнего времени артистка, покинувшая родину после 24 февраля текущего года, не высказывалась относительно спецоперации России в Украине. Певица решила наконец поделиться мнением по поводу, выступая на Кипре.

Она заявила прямо со сцены: "Сегодня двести двадцать восьмой день *****. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Каждый день я молюсь, чтобы моя страна прекратила *****".