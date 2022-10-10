Система ПВО Украины перегружена и больше не может отбивать российские атаки
2022-10-10
10:37
В Украине из-за начавшихся утром 10 октября ракетных ударов система ПВО оказалась перегружена.
Утром 10 октября российские войска начали массированный обстрел объектов по территории всей Украины.
Под обстрелы попала и столица Украины - Киев. В сети уже появились видео "прилетов" по городу.
По данным украинских средств массовой информации, системы противовоздушной обороны Киева оказались перегружены.
Из-за этого сбивать российские ракеты становится все сложнее - ПВО просто не справляются с таким количеством целей.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Bloomberg: страны НАТО испытывают нехватку оружия для помощи Киеву
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине