Система ПВО Украины перегружена и больше не может отбивать российские атаки

В Украине из-за начавшихся утром 10 октября ракетных ударов система ПВО оказалась перегружена.

Утром 10 октября российские войска начали массированный обстрел объектов по территории всей Украины.

Под обстрелы попала и столица Украины - Киев. В сети уже появились видео "прилетов" по городу.

По данным украинских средств массовой информации, системы противовоздушной обороны Киева оказались перегружены.

Из-за этого сбивать российские ракеты становится все сложнее - ПВО просто не справляются с таким количеством целей.