3 миллиона рублей: с молотка ушло одно из любовных писем Марины Цветаевой

Накануне 130-летия поэтессы аукционным домом «Литфонд» было выставлено на продажу ее послание поэту Даниилу Резникову.

Выставленное на аукцион послание Марина Цветаева отправила из Парижа 27 декабря 1926-го года.

Марина Ивановна приглашает Даниила Резникова вместе с ней встретить Новый год: "Хотите, 30-го, в предпоследний день старого года? Приезжайте к 6 ч. (можно и к 5 1/2 ч.), пораньше поужинаем, поедем в Ваш монпарнасский [кинематограф] (Узнайте программу!) Деньги есть, не заботьтесь. ...Не запаздывайте! ".

Русский литератор Владимир Сосинский вспоминал, как Цветаева влюбилась в Доду (Даниила Резникова).

«Из нас, троих женихов, она выбрала самого красивого, талантливого, замкнутого в самом себе - Даниила Георгиевича Резникова. Что только Марина Ивановна не делала, чтобы оторвать Даниила от Натальи Викторовны. Всего не перескажешь. Мы за него боролись втроем и за Наташино счастье», - говорится в воспоминаниях.

Даниил Резников в то время был женат на Наталье Резниковой-Черновой, работавшей переводчицей. А Марина Цветаева - была женой офицера и литератора Сергея Эфрона.

Следом за мужем и дочерью Ариадной поэтесса в 1939 году вернулась из эмиграции в Москву. 10 октября этого же года на ее глазах арестовали Сергея Эфрона - как агента НКВД. 31 августа 1941 года Марина Цветаева в Елабуге покончила жизнь самоубийством, оставив сыну Георгию предсмертную записку.