Пугачёва подтвердила свой отъезд в Израиль и заявила, что молиться о своих поклонниках на Святой земле

Алла Пугачёва подтвердила информацию о своём отъезде в Израиль и поделилась своим счастьем и благодарностью к тем, кто поддерживает её: "Молюсь о вас и мире на Святой земле".

Алла Пугачева подтвердила, что покинула РФ, отбыв в Израиль. Артистка опубликовала пост, в котором поблагодарила собственных фолловеров.

Артистка выложила снимок в соцсетях, подтвердив свое нахождение в Израиле. Она поведала, что чувствует себя счастливой. Знаменитость сказала фанатам спасибо за поддержку.

Алла Борисовна подписала фото так: "Молюсь о вас и мире на Святой земле".