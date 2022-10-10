Пугачёва подтвердила свой отъезд в Израиль и заявила, что молиться о своих поклонниках на Святой земле
2022-10-10
10:50
Алла Пугачёва подтвердила информацию о своём отъезде в Израиль и поделилась своим счастьем и благодарностью к тем, кто поддерживает её: "Молюсь о вас и мире на Святой земле".
Алла Пугачева подтвердила, что покинула РФ, отбыв в Израиль. Артистка опубликовала пост, в котором поблагодарила собственных фолловеров.
Артистка выложила снимок в соцсетях, подтвердив свое нахождение в Израиле. Она поведала, что чувствует себя счастливой. Знаменитость сказала фанатам спасибо за поддержку.
Алла Борисовна подписала фото так: "Молюсь о вас и мире на Святой земле".
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
СБУ объявила в розыск Дмитрия Медведева и Марию Захарову
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине