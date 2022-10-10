Кличко подтвердил информацию о серии взрывов в центре Киева
2022-10-10
10:58
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что в центре украинской столицы прозвучала серия громких взрывов.
Утром 10 октября Виталий Кличко отреагировал на публикации украинских Telegram-каналов о нескольких взрывах в центре Киева, сообщив, что в центре столицы Украины действительно прозвучало не менее четырёх взрывов, которые из которых привели к возникновению сильных пожаров в городе.
По данным Кличко, причиной взрывов в Киеве являются массированные ракетные удары армии России по критически важной инфраструктуре Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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