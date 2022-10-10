Кличко подтвердил информацию о серии взрывов в центре Киева

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что в центре украинской столицы прозвучала серия громких взрывов.

Утром 10 октября Виталий Кличко отреагировал на публикации украинских Telegram-каналов о нескольких взрывах в центре Киева, сообщив, что в центре столицы Украины действительно прозвучало не менее четырёх взрывов, которые из которых привели к возникновению сильных пожаров в городе.

По данным Кличко, причиной взрывов в Киеве являются массированные ракетные удары армии России по критически важной инфраструктуре Украины.