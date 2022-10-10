У блогера Юрия Хованского в турецком аэропорту отнялись ноги

В конце сентября 32-летний певец переехал в Сербию, опасаясь того, что может быть призван в армию.

Блогер Юрий Хованский пожаловался на проблемы со здоровьем, с которыми столкнулся в аэропорту турецкого Стамбула. Как сообщает Рамблер со ссылкой на Telegram-канал SHOT, у него вдруг отказали ноги.

По словам Хованского, сотрудники аэропорта сразу выдали ему инвалидную коляску. Блогер признался, что такой доброты, как в Турции, не удостоился нигде.

В конце сентября СМИ написали, что Юрий переехал в Сербию. В соцсетях Хованский пояснил, что решил уехать из России после начала частичной мобилизации. Блогер не скрывает, что боится, что его призовут в армию, хотя и не подпадает под эти параметры.

В 2021 году Хованский был арестован из-за исполненной песни о теракте в «Норд-Осте»: в ней правоохранители увидели публичное оправдание терроризма. Блогер провел в СИЗО 5 месяцев, затем мера пресечения была заменена на запрет определенных действий.

20 июля 2022-го года уголовное преследование Хованского прекращено судом за истечением срока давности.