Медведев: Россия уничтожит террористов, взорвавших Крымский мост
2022-10-10
11:17
Дмитрий Медведев анонсировал ответ России на подрыв Крымского моста в Керченском проливе.
10 октября в сети появилось интервью экс-президента России Дмитрия Медведева журналистке Надане Фридрихсон, где политику задали вопрос о том, как Москва ответит на подрыв Крымского моста, случившийся накануне. Медведев утверждает, что Россия намеревается уничтожить всех террористов, которые причастны к диверсии в Крыму.
Примечательно, что утром понедельника в Украине раздалась многочисленная серия взрывов, которая предположительна может быть вызвана массированным пуском ракет со стороны России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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