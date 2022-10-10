Медведев: Россия уничтожит террористов, взорвавших Крымский мост

Дмитрий Медведев анонсировал ответ России на подрыв Крымского моста в Керченском проливе.

10 октября в сети появилось интервью экс-президента России Дмитрия Медведева журналистке Надане Фридрихсон, где политику задали вопрос о том, как Москва ответит на подрыв Крымского моста, случившийся накануне. Медведев утверждает, что Россия намеревается уничтожить всех террористов, которые причастны к диверсии в Крыму.

Примечательно, что утром понедельника в Украине раздалась многочисленная серия взрывов, которая предположительна может быть вызвана массированным пуском ракет со стороны России.