Аксёнов: Россия изменила подходы к проведению спецоперации в Украине
2022-10-10
11:28
Глава правительства Крыма Сергей Аксёнов утверждает об изменении походов к проведению специальной военной операции.
Утром 10 октября председатель правительства Автономной Республики Крым Сергей Аксёнов выступил с заявлением, сообщив о том, что Россия изменила подходы к проведению спецоперации в Украине, интенсифицировав обстрелы украинской военной инфраструктуры. По мнению Аксёнова, теперь темпы СВО не будут сознательно замедляться.
Также Сергей Аксёнов выразил уверенность, что Россия праздновала бы победу ещё в мае, если бы спецоперация изначально велась подобными темпами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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