Путин: накопившиеся проблемы привели к «бестолковщине» в ходе мобилизации

2022-10-10

11:32

Владимир Путин признал проблемы во время проведения частичной мобилизации в России.

10 октября Владимир Путин публично признал наличие проблем в связи с выполнением его указа о частичной мобилизации в России, отметив, что ввиду давно не проводившейся в стране мобилизации в данной сфере накопилось достаточно "бестолковщины".

Днём ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев также признал, что в ходе частичной мобилизации в России фиксируются случаи неправомерного призыва граждан, однако это связано с отсутствием мобилизации в РФ более восьмидесяти лет, что Медведев назвал "раздолбайством".

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: