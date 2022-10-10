Путин: накопившиеся проблемы привели к «бестолковщине» в ходе мобилизации
2022-10-10
11:32
Владимир Путин признал проблемы во время проведения частичной мобилизации в России.
10 октября Владимир Путин публично признал наличие проблем в связи с выполнением его указа о частичной мобилизации в России, отметив, что ввиду давно не проводившейся в стране мобилизации в данной сфере накопилось достаточно "бестолковщины".
Днём ранее бывший российский президент Дмитрий Медведев также признал, что в ходе частичной мобилизации в России фиксируются случаи неправомерного призыва граждан, однако это связано с отсутствием мобилизации в РФ более восьмидесяти лет, что Медведев назвал "раздолбайством".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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