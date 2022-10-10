The New York Post: Том Круз станет первым актёром, который снимется в открытом космосе
2022-10-10
11:38
Том Круз вместе с Илоном Маском задумали снять action еще 2 года назад. Теперь точно известно, что проект будет воплощён в жизнь, а Круз будет участвовать в нём.
Голливудский актер Том Круз станет первым, кто снимется в картине в открытом космосе. Об этом сообщает издание "The New York Post".
Режиссер проекта - Дуг Лиман.
Представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли прокомментировала предстоящую работу: "У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию и снимать там фильм".
Большая часть съёмок фильма пройдёт на Земле, а персонаж Круза отправится в космос для спасения положения дел.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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