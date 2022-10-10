The New York Post: Том Круз станет первым актёром, который снимется в открытом космосе

Том Круз вместе с Илоном Маском задумали снять action еще 2 года назад. Теперь точно известно, что проект будет воплощён в жизнь, а Круз будет участвовать в нём.

Голливудский актер Том Круз станет первым, кто снимется в картине в открытом космосе. Об этом сообщает издание "The New York Post".

Режиссер проекта - Дуг Лиман.

Представитель компании Universal Filmed Entertainment Group Донна Лэнгли прокомментировала предстоящую работу: "У нас с Томом в разработке отличный проект… Доставить ракету на космическую станцию ​​и снимать там фильм".

Большая часть съёмок фильма пройдёт на Земле, а персонаж Круза отправится в космос для спасения положения дел.