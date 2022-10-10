Харьков полностью обесточен после ракетных ударов, в городе нет водоснабжения

Нанесены ракетные удары по Харькову, разрушена критическая инфраструктура города.

10 октября украинский город Харьков подвергся ракетному обстрелу. Повреждена важная для города инфраструктура.

По заявлению информагентства РИА Новости, глава харьковской администрации Игорь Терехов сообщил о серьезных повреждениях.

Так, по словам Терехова, которые приводит РИА Новости, в городе отсутствует водоснабжение и подача электричества.

"Харьков полностью обесточен после ударов по городу, нет света и воды", - говорится в сообщении.