Датские СМИ сообщают, что остров Борнхольм остался без электричества
2022-10-10
11:44
Остров Борнхольм, расположенный в районе ниток газопроводов «Северный поток», остался без электроснабжения, сообщает датское телевидение в понедельник, 10 октября.
Причина сбоя устанавливается, сообщает телеканал TV2.
Власти острова не могут пока прокомментировать, что стало причиной сбоя снабжения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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