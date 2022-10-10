Датские СМИ сообщают, что остров Борнхольм остался без электричества

Остров Борнхольм, расположенный в районе ниток газопроводов «Северный поток», остался без электроснабжения, сообщает датское телевидение в понедельник, 10 октября.

Причина сбоя устанавливается, сообщает телеканал TV2.

Власти острова не могут пока прокомментировать, что стало причиной сбоя снабжения.