Датские СМИ сообщают, что остров Борнхольм остался без электричества

2022-10-10

11:44

Остров Борнхольм, расположенный в районе ниток газопроводов «Северный поток», остался без электроснабжения, сообщает датское телевидение в понедельник, 10 октября.

Причина сбоя устанавливается, сообщает телеканал TV2.

Власти острова не могут пока прокомментировать, что стало причиной сбоя снабжения.

Опубликовано: Тарас Медведев







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: