Домработница Анастасии Макеевой ушла от актрисы из-за непомерных требований и ночных звонков
2022-10-10
11:45
Илона Айриянц рассказала, что актриса придумывала ей новые обязанности, но за дополнительную работу не платила.
Прислуга не смогла выдержать перегрузок и требований звезды. На канале НТВ женщина также рассказала, что Анастасия Макеева всякий раз придумывала ей новые обязанности, но за дополнительную работу не платила, сообщает СтарХит.
Илона Айриянц отработала у Макеевой около полугода. Сначала женщину обязали приходить раз в день, кормить многочисленных питомцев звезды, у которой много кошек и собак.
Илона также выгуливала животных, убирала за ними. Поначалу все шло, как и договаривались. Но постепенно Анастасия стала нагружать ее маленькими просьбами: собрать либо разобрать чемоданы, навести в гардеробной порядок, сложить одежду. А потом дело дошло и до готовки.
«Я не просила увеличения зарплаты, меня волновало количество рабочих часов. К примеру, мне не нравилось, что в час ночи мне могли позвонить и спросить: «Где концертное платье?» Я замужем, в час ночи у меня личная жизнь. Во- вторых, я не костюмер. Меня не устроило, что я пришла работать на одних условиях, а потом они стали меняться» — поделилась бывшая прислуга звезды.
Илона в итоге попрощалась с работодателем, ее место заняла другая женщина. Но Айриянц обеспокоена состоянием животных актрисы. Она недавно увидела собаку Макеевой, у которой была загноившаяся рана на шее. Илона считает, что Макеева не уделяет должного внимания домашним любимцам.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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