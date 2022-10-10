Кадыров заявил о стопроцентной удовлетворённости ходом спецоперации

Рамзан Кадыров сообщает, что с сегодняшнего дня он полностью доволен тем, как идёт спецоперация в Украине.

Днём 10 октября Рамзан Кадыров прокомментировал сегодняшнюю серию ракетных ударов армии России по критически важной военной инфраструктуре Украины, отметив, что отныне он на сто процентов удовлетворён ходом специальной военной операции.

Ранее Кадыров неоднократно выступал с критикой командующих СВО, указывая на неэффективность их действий.

Сегодня утром российские войска атаковали ракетами инфраструктуру ВСУ в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Ровенской области Виннице и прочих городах. В частности, после ударов Львов и Харьков были полностью обесточены.