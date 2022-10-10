Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в центре города
2022-10-10
11:53
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о прогремевших в столице Украины мощных взрывах рядом со зданием СБУ.
В понедельник утром, 10 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о серии мощных взрывах, которые прогремели в центре города Киева в районе здания Службы безопасности Украины.
Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telgram-канале подтвердил распространяющуюся в сети информацию, заявив, что Шевченковский и Соломенский районы Киева находятся под обстрелом, в городе работает система ПВО.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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