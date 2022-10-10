Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в центре города

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о прогремевших в столице Украины мощных взрывах рядом со зданием СБУ.

В понедельник утром, 10 октября 2022 года, ряд крупных Telegram-каналов сообщили о серии мощных взрывах, которые прогремели в центре города Киева в районе здания Службы безопасности Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко в своём Telgram-канале подтвердил распространяющуюся в сети информацию, заявив, что Шевченковский и Соломенский районы Киева находятся под обстрелом, в городе работает система ПВО.