Маляр: Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из которых были сбиты

Замминистра украинского министра обороны Анна Маляр сообщила о пуске 83 ракет по Украине.

10 октября замещающая главу украинского министра обороны Анна Маляр выступила с заявлением, в котором сообщила, что сегодня российские войска выпустили не менее 83-ех ракет по территории Украины, 43 из которых смогли перехватить системы противовоздушной обороны украинских военных.

По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в понедельник российские ракеты повредили одиннадцдать критически важных объектов Украины.