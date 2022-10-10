Маляр: Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 43 из которых были сбиты
2022-10-10
11:54
Замминистра украинского министра обороны Анна Маляр сообщила о пуске 83 ракет по Украине.
10 октября замещающая главу украинского министра обороны Анна Маляр выступила с заявлением, в котором сообщила, что сегодня российские войска выпустили не менее 83-ех ракет по территории Украины, 43 из которых смогли перехватить системы противовоздушной обороны украинских военных.
По словам украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля, в понедельник российские ракеты повредили одиннадцдать критически важных объектов Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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