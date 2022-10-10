Аксенов заявил об изменении подходов в ведении СВО
2022-10-10
11:54
Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что с сегодняшнего дня резко изменился подход в проведении спецоперации России на Украине.
Удары по объектам критической инфраструктуры и центрам принятия решений по всей Украине стал тем важным шагом, который изменит ход всей спецоперации.
"Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут", - считает Аксенов.
Террористическая атака на Крымский мост в субботу стала тем рубиконом, который побудил руководство РФ, увеличить интенсивность работы ВКС.
По данным украинских властей утром 10 октября по Украине было выпущено до 100 ракет.
Опубликовано: Тарас Медведев
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