Беларусь и Россия развёртывают совместную региональную группировку войск
2022-10-10
12:06
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о развёртывании группировки войск Союзного государства из-за угрозы со стороны Украины.
В понедельник, 10 октября 2022 года, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания в военными и силовиками объявил о развёртывании совместной группировки войск Союзного государства в ответ на поступающие угрозы со стороны Украины.
Лукашенко уточнил, что основой группировки Союзного государства, формирование которой началось по его личному приказу уже два дня назад, будет выступать армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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