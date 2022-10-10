Депутат ГД Шеремет предложил « погасить» спутники НАТО

Депутат Государственной Думы Шеремет предложил "погасить" помогающие украинской разведке спутники НАТО.

10 октября РИА Новости сообщили, что депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил "погасить" спутники НАТО, которые по его словам, ведут разведывательную деятельность и координируют ракетные удары украинских войск по новым территориям России. По его словам, без спутникового сопровождения HIMARS утратят свою точность.

Шеремет отметил, что у России есть оружие, способное это сделать, например комплекс российского лазерного оружия "Пересвет". Ранее в ЛНР заявили, что украинская сторона нанесла ракетный удар из системы HIMARS по пункту временного размещения граждан в районе города Старобельск.