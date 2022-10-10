Лукашенко: Украина запустила процесс открытия второго фронта против Беларуси
2022-10-10
12:12
Александр Лукашенко утверждает, что Украина планирует вооруженное нападение на белорусские территории.
В понедельник Александр Лукашенко созвал совещание с представителями белорусского силового блока, в ходе которого публично заявил, что Украина намеревается напасть на Беларусь. По словам Лукашенко, открытие Киевом второго фронта против Беларуси уже запущен, и по закрытым каналам Минск предупредил Владимира Зеленского о последствиях.
Также Александр Лукашенко утверждает, что для усиления безопасности страны Россия и Беларусь приступают к развёртыванию совместной группировки войск.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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