Лукашенко: Украина запустила процесс открытия второго фронта против Беларуси

Александр Лукашенко утверждает, что Украина планирует вооруженное нападение на белорусские территории.

В понедельник Александр Лукашенко созвал совещание с представителями белорусского силового блока, в ходе которого публично заявил, что Украина намеревается напасть на Беларусь. По словам Лукашенко, открытие Киевом второго фронта против Беларуси уже запущен, и по закрытым каналам Минск предупредил Владимира Зеленского о последствиях.

Также Александр Лукашенко утверждает, что для усиления безопасности страны Россия и Беларусь приступают к развёртыванию совместной группировки войск.