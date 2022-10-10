Лукашенко заявил о готовящемся ударе по Беларуси с территории Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что получил предупреждение о готовящемся ударе по республике с территории Украины.

10 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко сообщил о том, что Минск по неофициальным данным получил предупреждение о готовящемся ударе по республике со стороны Украины, что по мнению белорусского лидера является безумством с военной точки зрения.

Лукашенко также добавил, что в ответ на вышеуказанное предупреждение заявил, что в случае нанесения удара украинскими военнослужащими по Беларуси, «Крымский мост им покажется цветочками».