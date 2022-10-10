Лукашенко объявил о создании в Беларуси белорусско-российской группировки войск

В Беларуси будет создала совместная с Российской Федерацией группировка войск.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил о создании в стране совместной с Российской Федерацией группировки войск.

Лукашенко объявил об этом во время совещания с главами силовых ведомств страны.

"В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам", - заявил Лукашенко

Также он отметил, что формирование совместных войск Союзного государства идёт уже два дня.