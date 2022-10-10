Лукашенко и Путин договорились о развёртывании группировки войск Союзного государства
2022-10-10
12:24
Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за угрозы на западных границах Союзного государства.
10 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной российско-белорусской группировки войск.
Лукашенко добавил, что служащие Вооружённых сил Беларуси будут составлять основу группировки Союзного государства, которая будет сформирована в ответ на появление угрозы на западных границах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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