Лукашенко и Путин договорились о развёртывании группировки войск Союзного государства

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за угрозы на западных границах Союзного государства.

10 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по вопросам национальной безопасности заявил, что договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о развёртывании совместной региональной российско-белорусской группировки войск.

Лукашенко добавил, что служащие Вооружённых сил Беларуси будут составлять основу группировки Союзного государства, которая будет сформирована в ответ на появление угрозы на западных границах.