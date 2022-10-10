Том Круз выйдет в открытый космос ради съемок фильма
2022-10-10
12:25
Согласно сообщению New York Post известный киноактер Том Круз планирует в процессе съемок новой ленты не просто слетать на МКС, но и выйти на некоторое время в открытый космос.
Киноактер недавно отметил 60-летний юбилей и теперь планирует съемки в новом кинофильме режиссера Дуга Лимана.
Герою ленты предстоит спасть нашу планету, а для этого придется слетать на короткое время на орбиту, где произойдет перестрелка с врагом.
Апофеозом станут киносъемки на орбите вне МКС, причем Круз окажется первым гражданским лицом из всех землян, оказавшимся в открытом космосе. Все другие лица побывавшие там носили погоны.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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