Кадыров заявил, что на 100% доволен ходом специальной военной операции

Это заявление руководитель Чеченской Республики сделал после массированного ракетного удара со стороны России по территории Украины.

Как сообщил Кадыров в своем телеграм-канале, теперь он на сто процентов доволен проведением специальной военной операции, имея в виду ракетные удары России по инфраструктурным объектам на Украине.

Также Кадыров обратился к Зеленскому. Глава Чечни заявил, что украинский президент ранее был предупрежден о том, что Россия по-настоящему еще ничего не начинала, и назвал Зеленского «дешевкой».

Как сообщалось ранее, утром 10 октября Россия нанесла ракетные удары по инфраструктурным объектам Украины в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и других населенных пунктах. Зеленский подтвердил, что многие объекты инфраструктуры были повреждены, в связи с чем в разных регионах страны отмечаются перебой с водоснабжением, электричеством, мобильной связью и Интернетом.