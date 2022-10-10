Диетолог объяснила, что далеко не всем полезен сыр с плесенью

Сыр с плесенью в небольших количествах полезен для человека, однако не каждому полезно употребление его в пищу.

«Он похож на наш родной пенициллин, и в небольшом количестве такой сыр полезен. Но это не касается детей, так как у них не до конца сформирована иммунная система, беременных и кормящих женщин», – подчеркнула врач.

Сыр с плесенью содержит кальций, аминокислоты, витамины А и D, но врачи рекомендуют съедать не более 50 граммов продукта в день.

«Маленький кусочек, который съедается как деликатес, его даже желательно просто рассасывать с красным вином. В небольшом количестве плесень на сыре даже может подавить какие-то не совсем полезные бактерии в нашем организме», – отметила Соломатина.

Однако сыр рекомендовано убрать из меню тех, у кого есть аллергия на любую плесень или страдает грибковыми заболеваниями.