Медики подсказали, какие продукты есть, чтобы замедлить старение
2022-10-10
12:48
Они советуют обратить внимание на продукты с витамином D, который укрепляет иммунитет поддерживает здоровье костей, а также с коллагеном.
Фитотерапевт Мурат Хакан Терекеджи утверждает: правильное питание замедляет старение - как внешне, так и внутри организма.
По словам специалиста, регулярное употребление некоторых продуктов позволяет не только сохранять молодость, но и укреплять иммунитет.
В частности, Терекеджи посоветовал обратить внимание на витамин D, который укрепляет иммунитет поддерживает здоровье костей. Врач напомнил о пользе солнечных ванн, красной рыбы и молочных продуктов.
Не менее полезны семя льна, грецкие орехи, а также продукты, богатые коллагенов. Эксперт уточнил, что коллаген помогает коже оставаться красивой, суставам - подвижными. Большое количество коллагена есть в требухе и мясных ножках.
Мурат Хакан Терекеджи посоветовал не пренебрегать и рыбным коллагеном, но использовать рыбу для варки супа. Жареный продукт пользы не принесёт.
А еще - обратить внимание на шалфей с розмарином. Эти травы снижают риск деменции и болезни Альцгеймера. Полезна куркума, обладающая антиоксидантами и защищающая организм от разных заболеваний. Рацион каждого человека, по мнению специалиста, также должен включать сухофрукты, сыр, бобовые.
Он отметил, что женьшень помогает избавиться от стресса, семечки и орехи - бороться с микробами.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине