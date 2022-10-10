Медики подсказали, какие продукты есть, чтобы замедлить старение

Они советуют обратить внимание на продукты с витамином D, который укрепляет иммунитет поддерживает здоровье костей, а также с коллагеном.

Фитотерапевт Мурат Хакан Терекеджи утверждает: правильное питание замедляет старение - как внешне, так и внутри организма.

По словам специалиста, регулярное употребление некоторых продуктов позволяет не только сохранять молодость, но и укреплять иммунитет.

В частности, Терекеджи посоветовал обратить внимание на витамин D, который укрепляет иммунитет поддерживает здоровье костей. Врач напомнил о пользе солнечных ванн, красной рыбы и молочных продуктов.

Не менее полезны семя льна, грецкие орехи, а также продукты, богатые коллагенов. Эксперт уточнил, что коллаген помогает коже оставаться красивой, суставам - подвижными. Большое количество коллагена есть в требухе и мясных ножках.

Мурат Хакан Терекеджи посоветовал не пренебрегать и рыбным коллагеном, но использовать рыбу для варки супа. Жареный продукт пользы не принесёт.

А еще - обратить внимание на шалфей с розмарином. Эти травы снижают риск деменции и болезни Альцгеймера. Полезна куркума, обладающая антиоксидантами и защищающая организм от разных заболеваний. Рацион каждого человека, по мнению специалиста, также должен включать сухофрукты, сыр, бобовые.

Он отметил, что женьшень помогает избавиться от стресса, семечки и орехи - бороться с микробами.