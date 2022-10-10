Лукашенко предупредил Зеленского, чтобы не смел «трогать грязными лапами» белорусскую землю

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник (10 октября) обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь, в ответ Минск готов ввести российско-белорусские войска.

«Вчера по неофициальным каналам нас предупредили о подготовке удара с территории Украины по Беларуси», — сообщил президент, заверив, что Украина хочет сделать «Крымский мост № 2», ссылаясь на частично разрушенный русский мост в субботу. По его словам, он направил послание президенту Украины не трогать «своими грязными лапами ни одного метра белорусской территории».

Он также сообщил, что на прошлой неделе он и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной военной группировки, не уточнив, где она будет дислоцирована и сколько человек будет в ее составе.

«В связи с обострением ситуации на западных границах Союза (Российско-Белорусской) мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь», - заявил Александр Лукашенко на совещании с белорусскими силовиками.

«Хочешь мира — готовься к войне», — казал президент Лукашенко, заявив, что «на территории Беларуси не должно быть войны».

Беларусь, союзник России в конфликте с Украиной, предоставила свою территорию российской армии для наступления на Украину, но белорусская армия пока не принимала участия в боевых действиях на украинской территории. Вступление белорусских войск на территорию соседа означало бы новую эскалацию конфликта в Украине.