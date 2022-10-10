Москва и Минск договорились о развертывании региональной группировки войск

Президенты России и Белоруссии договорились о развертывании региональной группировки войск.

В понедельник днем РИА Новости ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии сообщили, о том что Александр Лукашенко договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск на территории Белоруссии. Лукашенко сообщил, что уровень угрозы достигший нынешнего уровня, вынуждает задействовать группировку Союзного государства.

Президент Белоруссии уточнил, что формирование группировки началось два дня назад по его распоряжению. Об этом договорились 7 октября в Санкт-Петербурге на встрече Лукашенко и Путин после неформального саммита СНГ.