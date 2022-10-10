Россия и Беларусь сформируют совместную военную группировку
2022-10-10
13:20
Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и в том, он заявил о формировании белорусско-российской группировки войск.
«В связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь», - сказал Александр Лукашенко в ходе встречи с силовиками.
Лукашенко заявил, что две страны развернут региональную военную группу, и что они начали собирать силы двумя днями ранее, очевидно, что после взрыва Крымского моста.
Отметим, что Беларусь формально не принимает участие в специальной военной операции России на Украине.
Опубликовано: Тарас Медведев
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