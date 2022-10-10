Путин: СБУ совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС

Президент РФ Владимир Путин сообщил о совершении трёх СБУ терактов в отношении Курской АЭС.

10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где заявил о ряде актов ядерного терроризма киевского режима.

Путин сообщил, что Служба безопасности Украины совершила три теракта на территории Курской атомной электростанции, что по мнению российского лидера не может оставаться без ответа.