Путин: СБУ совершила 3 теракта в отношении Курской АЭС
2022-10-10
13:22
Президент РФ Владимир Путин сообщил о совершении трёх СБУ терактов в отношении Курской АЭС.
10 октября президент Российской Федерации Владимир Путин выступил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, где заявил о ряде актов ядерного терроризма киевского режима.
Путин сообщил, что Служба безопасности Украины совершила три теракта на территории Курской атомной электростанции, что по мнению российского лидера не может оставаться без ответа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Американский генерал признался, что США заплатили 66 млрд за войну России с Украиной
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
Спецслужбы Украины объявили в розыск представителя МИД Марию Захарову
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине