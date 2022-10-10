Путин заявил о попытке Украины взорвать «Турецкий поток»

2022-10-10

13:30

Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял попытку взрыва «Турецкого потока».

10 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания с Советом безопасности РФ заявил о преступлениях киевского режима в отношении объектов электроэнергетики и объектов газотранспортной инфраструктуры страны.

Путин утверждает, что один из примеров подобных преступлений, которые нельзя оставлять без соразмерного ответа, является попытка совершения взрыва на одном из участков газопровода «Турецкий поток».

Опубликовано: Диана Мудреченко







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