Госдума: ракетные удары по Украине есть месть за Крымский мост
2022-10-10
13:31
10 октября российская армия нанесла ряд мощных ракетных ударов по Украине, которые в Государственной Думе назвали ответом на взрыв Крымского моста.
Множественные удары по украинской инфраструктуре российские депутаты приняли с огромным удовлетворением. Параллельно народные избранники отметили, что эффективность атак подтверждает разгром ПВО ВСУ.
На запросы официальных лиц третьих стран о проводимых ударах не только по военным целям пресс-секретарь Путина отказался давать комментарии, указав, что подобные вопросы нужно адресовать Минобороны.
Официальный Киев подтверждает множественные ракетные удары по различным городам страны и разрушение гражданской инфраструктуры многих населенных пунктов.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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