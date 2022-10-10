Госдума: ракетные удары по Украине есть месть за Крымский мост

10 октября российская армия нанесла ряд мощных ракетных ударов по Украине, которые в Государственной Думе назвали ответом на взрыв Крымского моста.

Множественные удары по украинской инфраструктуре российские депутаты приняли с огромным удовлетворением. Параллельно народные избранники отметили, что эффективность атак подтверждает разгром ПВО ВСУ.

На запросы официальных лиц третьих стран о проводимых ударах не только по военным целям пресс-секретарь Путина отказался давать комментарии, указав, что подобные вопросы нужно адресовать Минобороны.

Официальный Киев подтверждает множественные ракетные удары по различным городам страны и разрушение гражданской инфраструктуры многих населенных пунктов.