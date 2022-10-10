Путин пригрозил Киеву жёстким ответом в случае продолжения терактов

Президент РФ Владимир Путин пригрозил высшему руководству Украины жёстким ответом в случае продолжения терактов.

В понедельник, 10 октября 2022 года, президент Российской Федерации Владимир путин на заседании Совета безопасности РФ рассказал о том, что ждёт киевский режим в случае новых террористических актов украинских диверсантов по объектам российской инфраструктуры.

Путин утверждает, что при подобном развитии событий, Россия нанесёт жёсткий ответный удар, который «по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз» для национальной безопасности государства.