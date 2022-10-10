Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине

По словам российского президента, терпеть попытки терроризма со стороны Украины больше не представляется возможным.

Как отметил Владимир Путин, утром 10 октября были нанесены удары высокоточным ракетным оружием по объектам инфраструктуры Украины.

Президент России подчеркнул, что любые попытки совершения террористических актов на российской территории будут пресекаться самым жестким и решительным образом.

По словам Владимира Путина, удары наносились по объектам энергетики, связи и военного управления Украины.

Российский лидер заявил, что официальный Киев поставил себя на один уровень с наиболее одиозными террористическими организациями.

В числе наиболее резонансных диверсий украинских властей Путин выделил три теракта в отношении Курской АЭС, подрыв Крымского моста, а также попытку подрыва газопровода «Турецкий поток».