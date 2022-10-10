Дачные эксперты рассказали, зачем поливать грядки ржавой водой

Многие огородники опасаются использовать такую воду на огороде, но специалисты, наоборот, рекомендуют это делать.

Многие огородники нередко задаются вопросом: можно ли поливать пустые грядки либо с растениями ржавой водой? Например, той, что долго накапливается в бочке и потому ржавеет.

Опытные специалисты уверены: не только можно, но и нужно. Дело в том, что железо - важный компонент для растений. При его нехватке культуры менее устойчивы к болезням и вредителям.

Его нередко добавляют даже в комплексные удобрения, добавляя 1 ч.л. железного купороса (и плюс 1 ч.л. лимонной кислоты для усвоения) на 10 л воды.

Этим раствором опрыскивают растения или поливают их под корень. Так что вода с ржавчиной только на пользу.

Ее нельзя использовать на огороде только тогда, когда в состав металла, из которого сделана бочка, входят опасные тяжелые компоненты - кадмий, никель, хром или другие металлы. Во всех остальных случаях ржавую воду можно использовать для полива.