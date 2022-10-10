Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»

Это заявление президент России сделал в ходе экстренного заседания Совета Безопасности РФ, на котором рассматривались результаты ракетного удара по объектам инфраструктуры Украины.

Как подчеркнул Владимир Путин, терпеть откровенно террористические действия со стороны украинских властей больше невозможно.

В качестве одного из примеров такого терроризма президент России назвал попытку подрыва газопровода «Турецкий поток», организованную руководством Украины.

Если бы диверсия удалась, Россия с учетом поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» фактически была бы вынуждена поставлять свой газ в Европу исключительно через газотранспортную сеть Украины.

Владимир Путин заявил, что любые попытки террористических акций против России будут жестко пресекаться.