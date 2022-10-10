Разин рассказал, какую цену заплатил за песни Шатунова
2022-10-10
14:15
Андрей Разин убеждён, что оспаривать права на песни Юрий Шатунов стал под влиянием окружающих.
Экс-продюсер группы "Ласковый мая" Андрей Разин даже после кончины Юрия Шатунова пытается вернуть себе права на композиции музыкального коллектива.
Он подал иск в кассационный суд, чтобы добиться перехода прав на композиции группы. Об этом сообщает ТАСС.
В инстанции подтвердили: "Да, иск поступил".
Слушание по делу пройдет 30 ноября.
Не так давно Разин записал видеообращение, в котором очередной раз заявил, что Шатунов якобы не выигрывал суд. Продюсер утверждает, что певец передал ему все права еще в 2013 году.
В соцсетях Разин написал: "Я хочу вам сказать, вынесенное решение не имеет ни малейшего к правам на группу „Ласковый май“, к имени Юры Шатунова, названию, товарному знаку, а также ко всем произведениям".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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