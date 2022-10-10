Цискаридзе рассказал в интервью Меньшовой, что скандал вокруг его интимной жизни дело рук артистов Большого театра

Год назад Николай Цискаридзе оказался вовлечён в скандал. Снимки артиста, где тот "занимается любовью" распространились в сети.

Артист балета Николай Цискаридзе в интервью ведущей Юлии Меньшовой прокомментировал инцидент, связанный с его интимной жизнью.

Скандал вспыхнул год назад в медийном пространстве.

В Сети появились кадры, где балетмейстер "предавался любви". Цискаридзе убеждён, что это дело рук артистов Большого театра. Так те решили поиздеваться над экс-коллегой.

В эфире Ютуб-шоу "Сама Меньшова" Цискаридзе заявил: "Они хотели создать порноскандал вокруг меня. Мою голову приделали к другим кадрам. Потом приделали и к видео. Коллеги были уверены, что будет скандал с моими родителями".

Фальшивые кадры были разоблачены.