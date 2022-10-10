Волочкова назвала причины своего отъезда в Лондон

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что была вынуждена покинуть родное государство из-за того, что стала участницей скандала в Большом театре и рисковала потерять профессию, которой жила.

Анастасия Волочкова оказалась центральной фигурой скандала в Большом театре. Знаменитость пожаловалась на травлю, происходящую с начала ее работы в учреждении культуры.

Артистка балета утверждает, что была вынуждена отправиться в Великобританию в 1999 году.

Она объяснилась в соцсетях: "Мой отъезд был неизбежным. Иначе я потеряла бы профессию, ради которой живу".

В Лондоне балерину приняли с теплом. Английский Национальный Балет предложил артистке контракт на 18 постановок в Королевском Альберт Холле.

Хореограф Юрий Григорович поспособствовал возвращению балерины на родину.