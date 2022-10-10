Дмитрий Медведев: массированные удары по Украине продолжатся

2022-10-10

15:25

Бывший президент России Дмитрий Медведев в своем канале Телеграм отметил, что ракетные удары нанесенные утром 10 октября это только первый эпизод. А за ним последуют новые.

Но даже это высказывание Медведева меркнет по сравнению с его словами далее. По мнению экс-президента обстановка сейчас такова, что нынешняя Украина будет и в дальнейшем представлять угрозу РФ.

Единственным выходом сейчас Дмитрий Медведев видит насильственный демонтаж существующего ныне в Киеве нацистского политического режима.

Именно насильственная смена власти в Украине и должна стать главной, наряду с охраной людей и границ, целью проводимой сейчас спецоперации.

Опубликовано: Сергей Стаалкер







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