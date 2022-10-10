Премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» пройдет 25 октября
2022-10-10
15:50
Долгожданный фильм студии Марвел впервые самые важные лица смогут посмотреть не 1 ноября как планировалось ранее, а 25 октября.
Изменение сроков могло произойти по причине занятости звездных актеров. Правда широкой аудитории зрителей придется подождать до 11 ноября, когда картина официально выйдет в прокат в кинотеатрах.
Поскольку исполнитель главной роли Чедвик Боузман скончался от рака, канва фильма будет вращаться вокруг Шури, ее образ создала Летиша Райт.
Длина ленты составляет 161 минуту, что ставит ее на 1 место среди четвертой фазы Марвел.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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