Премьера фильма «Черная пантера: Ваканда навсегда» пройдет 25 октября

Долгожданный фильм студии Марвел впервые самые важные лица смогут посмотреть не 1 ноября как планировалось ранее, а 25 октября.

Изменение сроков могло произойти по причине занятости звездных актеров. Правда широкой аудитории зрителей придется подождать до 11 ноября, когда картина официально выйдет в прокат в кинотеатрах.

Поскольку исполнитель главной роли Чедвик Боузман скончался от рака, канва фильма будет вращаться вокруг Шури, ее образ создала Летиша Райт.

Длина ленты составляет 161 минуту, что ставит ее на 1 место среди четвертой фазы Марвел.