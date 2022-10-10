Михаил Подоляк: Кремль перешел Рубикон

Советник Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в заявлении касательно массированных ракетных ударов по Украине отметил, что Россия совершила переход Рубикона.

По словам украинского чиновника теперь государства-партнеры его страны окончательно и бесповоротно поняли, что нынешней Российской Федерацией разговаривать просто бессмысленно.

По словам Подоляка предпринятая массированная атака по объектам его державы будет иметь важнейшие политические последствия, которые окажутся крайне негативными для Москвы.

Теперь Украина уверена, что ее партнеры в ускоренном темпе предоставят Киеву дивизионы противовоздушной обороны и другую военную технику для борьбы.