«Первая серия сыграна: Будут и другие», — предупреждает Дмитрий Медведев
2022-10-10
16:22
После многочисленных взрывов бомб, обрушившихся на Украину, в том числе в столице страны, бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что это только начало.
«Первая серия сыграна. Будут и другие», - сообщил замглавы Совбеза России в Telegram.
В своем сообщении Медведев призывает к «полному демонтажу политического режима Украины», чтобы «защитить наш народ и защитить границы страны».
Напомним, что Россия провела массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, связи и центры принятия решений в понедельник, 10 октября.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны Беларуси: Киеву лучше не провоцировать Минск
Тысячи украинских беженцев вернулись из Франции домой
Путин рассказал о попытке Украины подорвать «Турецкий поток»
«Мне не страшно»: Эвелина Блёданс рассказала об отдыхе в Крыму
Путин на экстренном заседании Совбеза прокомментировал ракетные удары по Украине