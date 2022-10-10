«Первая серия сыграна: Будут и другие», — предупреждает Дмитрий Медведев

2022-10-10

16:22

После многочисленных взрывов бомб, обрушившихся на Украину, в том числе в столице страны, бывший президент России Дмитрий Медведев предупредил, что это только начало.

«Первая серия сыграна. Будут и другие», - сообщил замглавы Совбеза России в Telegram.

В своем сообщении Медведев призывает к «полному демонтажу политического режима Украины», чтобы «защитить наш народ и защитить границы страны».

Напомним, что Россия провела массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры, связи и центры принятия решений в понедельник, 10 октября.

Опубликовано: Тарас Медведев







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