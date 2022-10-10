Лукашенко объяснил работу указа о недопустимости роста цен в Беларуси

Александр Лукашенко прокомментировал президентский указ, согласно которому в Беларуси с 6 октября нельзя поднимать цены на продаваемые продукты.

10 октября Александр Лукашенко сообщил, что введённый им запрет на подъём цен в Беларуси является временной мерой и будет действовать до окончания разработки нового законопроекта, который уточняет нормы регулирования ценообразования в стране. По словам Лукашенко, данная система будет создаваться пару дней, после чего рост цен вновь станет позволительным.

Примечательно, что накануне в белорусском городе Лида и в Могилёвской области Беларуси были заведены первые уголовные дела о недобросовестном поднятии цен после соответствующего указа Александра Лукашенко.