Гладков: все учебные заведения Белгородской области перейдут на дистанционное обучение на две недели

Руководство Белгородской области сообщило о переходе на дистанционное обучение всех учебных заведений региона на две недели.

В понедельник днем по сообщениям ТАСС губернатор Белгородской области заявил, что все школы, вузы и колледжи десяти районов области перейдут на дистанционный формат обучения минимум на две недели из-за высокого уровня террористической опасности.

Регион граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с ЛНР. После начала военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Ранее сообщалось, что сегодня утром ВСУ обстреляли два населенных пункта области, погибла женщина.