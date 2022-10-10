Гладков: все учебные заведения Белгородской области перейдут на дистанционное обучение на две недели
2022-10-10
16:47
Руководство Белгородской области сообщило о переходе на дистанционное обучение всех учебных заведений региона на две недели.
В понедельник днем по сообщениям ТАСС губернатор Белгородской области заявил, что все школы, вузы и колледжи десяти районов области перейдут на дистанционный формат обучения минимум на две недели из-за высокого уровня террористической опасности.
Регион граничит с Харьковской и Сумской областями Украины и с ЛНР. После начала военной операции Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. Ранее сообщалось, что сегодня утром ВСУ обстреляли два населенных пункта области, погибла женщина.
Опубликовано: Елена Калиновская
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