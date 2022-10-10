Путин: ответы России на агрессию Киева будут соответствовать масштабам терактов

2022-10-10

16:47

Владимир Путин предупредил украинское правительство о недопустимости осуществления терактов на территории России.

Вечером 10 октября Владимир Путин сообщил, что признанный террористическим актом диверсионно-разведывательных групп Украины подрыв Крымского моста сегодня получил справедливый ответ от Москвы в виде серии ракетных ударов по объектам украинской военной, энергетической и сетевой инфраструктуры.

Путин отмечает, что в будущем любые теракты армии Украины на территории России будут влечь за собой прямо пропорциональный ответ от российских войск.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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